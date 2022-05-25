Соцвыплаты можно будет получать на дому

С 1 мая семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их прямо дома — деньги доставят почтальоны.

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через Почту и указать «с доставкой на дом». Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам.

Почта России строго контролирует сроки и качество доставки. Чтобы получать пенсию и социальные выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Открытие банковского счета для этого не требуется – почтальоны приносят пособия наличными вместе с документами на выплаты.