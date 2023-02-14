Соцработники КЦСОН Карабудахкентского района встретились на дому с семьями мобилизованных на СВО

Приехавшие в отпуск участники СВО на Украине из селения Какашура Мужаидовы Мугутдин и Джамилитдин два брата — гордость семьи и села.

Работники КЦСОН выразили благодарность родителям солдат за примерное и достойное воспитание сыновей.

В ходе беседы, мобилизованные солдаты СВО рассказали о службе, о буднях солдата и выразили искреннюю благодарность всем жителям Карабудахкентского района и отдельную благодарность главе района Махмуду Амиралиеву за постоянное внимание и помощь мобилизованным и контрактникам на передовой.

Отдельно отметили посылки от образовательных организаций района и письма детей, а также от неравнодушных жителей района.