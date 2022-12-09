Социальные работники в Табасаранском районе посетили семьи погибших военнослужащих

Представители Комплексного центра социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Дагестан в Табасаранском районе посетили семьи погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих.

Семьям вручили продуктовые наборы, обсудили с ними вопросы по социальной поддержке, нужды, требующие безотлагательного внимания и решения.

Визит в семьи в этот раз был приурочен ко Дню Героев, который отмечается сегодня, 9 декабря, по всей нашей стране. И это сделано не случайно, так как ребята – участники СВО, защищая сегодня свои территории, проявляют большое бесстрашие и героизм. Они для нас все Герои! Вечная им, погибшим бойцам, славная память!

Близким и родным погибших были выражены слова благодарности и уважения за отважность солдат, чьи подвиги никогда не будут забыты.