Сотрудники молодежного ведомства республики вакцинируются от COVID-19

В Республике Дагестан антиковидной вакциной привились более тридцати двух тысяч граждан. В их число в самом начале апреля вступили сотрудники Минмолодежи РД. Процедуре прививания предшествовал обязательный медосмотр, а также заполнение анкеты на наличие хронических заболеваний и приём лекарств. По словам специалиста-эксперта Министерства по делам молодежи РД Шевкета Крумова, в первый день после вакцинации наблюдалось небольшое повышение температуры, однако на второй день от чувства недомогания не осталось и следа. По его словам, активная вакцинация будет способствовать скорейшей победе в борьбе с пандемией коронавируса.

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