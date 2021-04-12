Сотрудники министерств и ведомств обсудили с воспитанниками спортшкол Махачкалы актуальные проблемы современности

Межведомственный план по профилактике идеологии терроризма в образовательных, культурных и спортивных учреждениях включает в себя встречи с молодежью для детального обсуждения актуальных проблем современности. 9 апреля состоялась встреча представителей власти и духовенства почти с девятью десятками воспитанников первой Спортивной школы города Махачкалы и Спортшколы по настольному теннису им. М.М.Гусаева. Важной темой беседы стала этика человеческого взаимоотношения, гуманность и что, особенно важно, необходимость поиска знаний только в достоверных и проверенных источниках.

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