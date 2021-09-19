Сотрудники лесхоза проголосовали на выборах

18 сентября, во второй день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Народного Собрания Дагестана заместитель председателя Комитета по лесному хозяйству РД Алимурат Муртазалиев выполнил свой гражданский долг. Он отметил, что очень важно каждому гражданину лично изъявить свою волю и отдать голос за достойных.

Примеру руководства последовали в Хивском лесничестве. Земляки Героя Российской Федерации-лесника Зейнудина Батманова.

К концу второго дня голосования работники Карабудахкентского, Табасаранского, Хивского, Магарамкентского, Тляратинского, Касумкентского лесничеств, Самурского лесопарка проголосовали все 100%. Огнеборцы лесопожарного центра, которые успешно проводят профилактику лесных пожаров (в этом году не допустили ни одного пожара), столь же успешно провели выборы. К вечеру 18 числа проголосовало около 70 сотрудников ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр».