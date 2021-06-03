Сотрудники газеты «Вести Агула» вакцинируются от коронавируса

К рекомендованной Минздравом и Роспотребнадзором всеобщей вакцинации населения от коронавируса присоединились и сотрудники республиканской газеты «Вести Агула». Недавно прививку сделал заместитель главного редактора газеты Абдурахман Манафов.

«Вопрос делать прививку или нет передо мной даже не стоял, — говорит Абдурахман Манафов. — С появлением вакцины я твердо решил, что буду вакцинироваться, я верю в российскую медицину и медицину вообще и никогда не обращался ко всякого рода шарлатанам от медицины.

Процедуру вакцинации прошел в ГБУ РД «Агульская ЦРБ». Перед прививкой прошел медосмотр, мне измерили температуру тела, давление и т.д. Затем я заполнил анкету вакцинирующегося и пошел на процедуру. Замечательная медицинская сестра, грамотный профессионал с многолетним стажем Джамиля Гаджиевна сделала мне прививку препаратом Гам-КОВИД-Вак, что я даже не почувствовал укола.

Первые тридцать минут после введения вакцины оставили в кресле под наблюдением. Чувствую на сегодня себя бодро, никаких изменений в организме ни в первый день, ни в последующие не чувствую. Но пришла уверенность, что защищен от этой инфекции в последующем. По истечении срока пройду и второй этап вакцинации.

На сегодня вакцинация — это один из самых эффективных способов, чтобы защитить себя и своих близких от опасного вируса, и не верьте всяким страшилкам, гуляющим по соцсетям», – заключил Манафов.

Камиль Мирзоев