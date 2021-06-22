Сотрудникам Агульской ЦРБ представили нового главного врача

Сегодня, 21 июня, глава Агульского района Закир Каидов принял участие в представлении коллективу Агульской ЦРБ нового главного врача Магомедзагида Багаудинова.

С рабочей поездкой в Агульском районе побывала заместитель министра здравоохранения РД Раиса Шахсинова и главный врач Республиканской перинатальной больницы Низам Османов. Основная цель – представление сотрудникам нового главного врача. Им стал Магомедзагид Багаудинов, ранее он работал врачом-стоматологом в Агульской ЦРБ.

Перед началом мероприятия глава МО «Агульский район» Закир Каидов поздравил коллектив ЦРБ с прошедшим праздником, Днем медицинского работника, где он отметил неоценимый труд каждого медицинского работника в наше непростое время и поблагодарил за проявляемую заботу о каждом пациенте. Также отметил поощрениями и благодарностями от администрации МО «Агульский район» тех, кто в дни проведения спортивных соревнований Открытого первенства по дзюдо, посвященного Герою России Зулкаиду Каидову, находился на посту, помогая спортсменам. «За добросовестный труд и за качественное оказание медицинской помощи» благодарностями и денежными поощрениями наградили Рамазанова Асима Гашумовича и Рамазанову Инару Рамазановну.

Представила главного врача коллективу Агульской ЦРБ в МО «Агульский район» заместитель министра здравоохранения РД Раиса Шахсинова.

«Приказом министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой от 21 июня 2021 года и.о. главного врача Агульской ЦРБ назначен Багаудинов Магомедзагид Закирович. Несомненно, новый руководитель Агульской ЦРБ – это плюс. Считаю, что насущные вопросы можно решить. Достичь этого можно только вместе, поэтому мы рассчитываем на взаимопонимание и поддержку нового главного врача со стороны сотрудников», — сказала Шахсинова.

Раиса Наримановна отметила, что проводимая реорганизация и укрупнение МОБ позволит устранить некоторые недочеты в работе системы здравоохранения региона. Основные результаты можно будет наблюдать после завершения массовой вакцинации населения от COVID-19 и перехода к прежнему плановому темпу работы.

Она заявила: «В первую очередь должны вакцинироваться сами медицинские работники и разъяснять людям о пользе вакцинации. В Дагестане очень медленными темпами идет вакцинация, тогда как в других регионах за ним очереди, ждут. Поэтому призываю всех медицинских работников вакцинироваться и не откладывать, потому что нас от коронавирусной инфекции спасет только вакцина».

Главный врач Республиканской перинатальной больницы Низам Османов также призвал коллег своевременно вакцинироваться и вакцинировать своих родных и близких. Низам Шагулаевич пригласил коллег для набора опыта и прохождения практики посетить перинатальный центр.

Замминистра ведомства изучила состояние местной больницы, уточнила кадровую укомплектованность, оценили его материально-техническую базу и обеспеченность, лекарственное снабжение, а также наметили этапы дальнейшей совместной работы.

Источник: Пресс-служба Агульского района