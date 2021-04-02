Сотрудничество власти и казачьего общества обсудили на встрече Сергея Меликова и Виталия Кузнецова

Вопросы поддержки казачьего движения, взаимодействия органов власти и казачьего общества, а также военно-патриотическое воспитание молодёжи обсудили в рамках встречи Сергея Маликова и атамана Терского войскового казачества Виталия Кузнецова. В ходе встречи Сергей Меликов отметил, что в республике существуют перспективы развития казачьего общества, обсудить которые Глава региона планирует с представителями казачества Кизлярского и Тарумовского районов. Напомним, Виталий Кузнецов утвержден в должности атамана Терского казачьего общества Указом Президента РФ, а с начала 2021 года назначен помощником полпреда Президента РФ в СКФО.

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