Состоялось заседание Президиума Регионального политсовета «Единой России»

Вчера, 3 июня, в Махачкале состоялось заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия» под председательством первого заместителя секретаря регионального отделения партии, первого вице-спикера парламента Сайгидахмеда Ахмедова. Ахмедов предоставил собравшимся решение Президиума Генсовета «Единой России» об освобождении секретаря Дагестанского регионального отделения партии от занимаемой должности. Исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России» назначен врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Также был рассмотрен вопрос о переносе Конференции Дагестанского регионального отделения «Единой России» на 9 июня.

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