Состоялось открытие мастерских в рамках национального проекта «Образование»

Сегодня, 12 сентября, в Колледже строительства и дизайна в Махачкале с участием делегации республиканского Парламента состоялось торжественное открытие учебных мастерских. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев, председатели Комитетов Народного Собрания Елена Павлюченко и Мурат Пайзулаев.

Колледж реализует программы подготовки специалистов в области дизайна и ландшафтного строительства, электромонтажа, земельно-имущественных отношений. Ежегодно образовательная организация выпускает более 500 квалифицированных кадров. В колледже действует практика дальнейшего трудоустройства выпускников широкого профиля профессий

В приветственном слове перед студентами и преподавательским составом Камил Давдиев от имени Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Заура Аскендерова поздравил учащихся и коллектив с началом учебного года. Отметил, что освоение профессий и прохождение производственной практики в новых мастерских имеет огромное значение для республики. Он отметил высокую заинтересованность федеральных и республиканских властей в развитии производственных профессий и выразил уверенность, что интерес в освоении новых профессий возникнет и у обучающихся.

Мурат Пайзулаев в своем напутственном слове попросил рассмотреть возможность открытия спортивного отделения, пояснив, что у колледжа уже имеются добрые спортивные традиции – его воспитанник Милад Алирзаев — чемпион кубка мира по греко-римской борьбе.

Председатель Комитета НС РД по образованию и науке Елена Павлюченко пожелала обучающимся не упускать возможность получения новых навыков и знаний, тем более, такая возможность появляется с открытием новых учебных мастерских.

Как пояснил директор колледжа Шамиль Магомедов в ходе осмотра учебных мастерских, благодаря участию в федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» удалось значительно улучшить материально-техническую базу, создав на первоначальном этапе три мастерские с перспективой открытия ещё одной. Они соответствуют всем установленным нормативам и стандартам, в том числе международного уровня Worldskills. Основной задачей на данном этапе является организация образовательного процесса не только для студентов и учащихся колледжа, но и для учащихся других учебных заведений и всех желающих.

Депутаты пообщались со студентами и преподавателями учебного заведения и выразили желание побывать здесь еще раз.