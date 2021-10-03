Состоялось обсуждение сборника стихов «Аманат» поэтов Омаровых

В конце прошлой недели на Дагестанском радио по инициативе сотрудников редакции вещания на агульском языке состоялось обсуждение книги дагестанского поэта Габибуллаха Омарова «Аманат», выпущенная в соавторстве с дочерью поэта Сабират Омаровой. Книга вышла в издательстве «Алеф». Первая книга Омарова «Че Агьул» была излана в 80-х гг. прошлого столетия. В обсуждении приняли участие редактор Гаджи Алхасов, корреспондент Луиза Бицимазаева, преподаватель агульского отделения филологического факультета ДГПУ, кандидат филологических наук Нариман Исрафилов, учитель школы п.Дружба Каякентского района, где компактно проживают агулы, Анжела Ахмедова, а также студенты агульского отделения Педагогического университета республики. Собравшиеся отметили своевременность появления на свет нового сборника стихов на агульском языке, поговорили об индивидуальных особенностях творчества Габибуллаха и Сабират Омаровых, отметили место, которое занимают эти поэты в общем процессе развития молодой агульской литературы. Был также затронут вопрос популяризации произведений агульских поэтов и преподавания литературы и агульского языка в школах поселений, где компактно проживают представители этого малочисленного народа. Студенты ДГПУ продекламировали стихи из новой книги поэта.

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