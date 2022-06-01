Состоялось чествование победителя, призёров и участников конкурса

1 июня 2022 года, в Международный День защиты детей, в редакции республиканской газеты «Агъуларин хабарар» («Вести Агула») состоялось награждение победителя, призеров и участников конкурса «Спасибо деду за Победу», посвящённого 77-й годовщине победы советского народа над фашистской Германией. Главной целью конкурса было сохранение исторической памяти о великом подвиге наших дедов и прадедов и воспитание патриотизма у подрастающего поколения в наше сложное время.

Инициаторами конкурса выступили сотрудники газеты, спонсором акции стал депутат Народного собрания РД, предприниматель и меценат Гаджиомаров Магомедали Наврузович.

На церемонии награждения выступили сотрудники газеты Магомедова А.Г., Манафов А.Д., Рамазанов А.Б., которые поблагодарили участников конкурса за интересные работы, за сохранение памяти о своих героических предках, пожелали им успехов в дальнейшей жизни.

Напомним, победителем конкурса и обладателем главного приза (7 тысяч рублей)стал ученик 3 класса Миссинской СОШ Гусейнов Али , второе место и приз в 5 тысяч рублей завоевала ученица 4 класса Буршагской СОШ Асукаева Айша, третье место и приз в 3 тысячи рублей завоевала ученица10 класса Махачкалинской СОШ №30 Рамазанова Пери. Участники конкурса, не вошедшие в число призёров, получили Почётные грамоты и утешительные призы в размере 1 тысячи рублей. После награждения победители и участники конкурса сделали совместное фото. Завершилось мероприятие сладким столом для участников конкурса, родителей и сотрудников редакции.

А. Рамазанов