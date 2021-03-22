Состоялось аппаратное совещание у главы Агульского района

22 марта в администрации Агульского района состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание под руководством главы МО «Агульский район» Закира Каидова. По традиции были заслушаны доклады об оперативной обстановке в муниципалитете.

Детальную информацию по ситуации с коронавирусом представил главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов. Было отмечено, что в районе продолжается вакцинация от коронавируса.

На днях, 17 марта, бригада врачей Агульской ЦРБ провели комплексный медосмотр взрослого и детского населения села Рича, задействовав передвижной мобильный комплекс и флюромобиль.

Также на базе передвижного мобильного комплекса был развернут передвижной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В селе Рича вакцинировано 10 человек.

Напомним, вакцинация добровольная и бесплатная. Привиться может каждый желающий. Для этого Минздравом открыты пункты вакцинации, а также организованы передвижные комплексы, которые выезжают на места для проведения вакцинации.

Выступивший в свою очередь начальник районных электросетей Изамудин Шабанов доложил, что с отступлением холодов потребление электроэнергии населением в районе снижается, подача электроэнергии потребителям стабильная.

В своем докладе заместитель начальника ПЧ-35 Ибрагим Ибрагимов отметил,что обстановка спокойная, чрезвычайных происшествий не фиксировано.

В целом была отмечена спокойная обстановка в районе, а также обсужден ряд текущих вопросов, по которым Закир Каидов дал поручения соответствующим службам муниципалитета.

Абдурахман Манафов