Состоялась предварительная защита диссертации

В ДГПУ на кафедре дагестанских языков совместно с кафедрой общего языкознания состоялось расширенное заседание, где обсудили предварительную защиту докторской диссертации Исрафилова Наримана Рамазановича «Лексика агульского языка», представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности «Языки народов РФ (кавказские языки)». Научным консультантом является доктор филологических наук профессор Гасанова Салминат Нурадиновна.

Напомним, что Нариман Исрафилов выходец из с.Фите Агульского района. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры дагестанских языков и кафедры дагестанской литературы.

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