В рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zaсобой» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с 16 ноября по 16 декабря 2020 года состоится Всероссийская акция «Мое будущее».

Участники акции смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с историями профессионалов, представляющих востребованные на рынке труда профессии, узнать информацию о состоянии рынка труда и перспективах его развития, а также получить навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий в онлайн-формате на сайте Программы (засобой.рф).

Рекомендуемый возраст участников акции от 13 до 17 лет. Акция является продолжением проекта «Всероссийская профдиагностика», который проводится с 2016 года. В нем принимали участие более 700 000 старшеклассников.

Подробная информация о проведении акции, контактный номер организаторов, а также форма для заполнения заявок на участие будут доступны на официальном сайте Программы (засобой.рф) c 1 октября 2020 года.