Состоится презентация ребрендинга РГВК «Дагестан»

1 октября, в 17:00 в историческом парке «Россия — моя история» пройдёт презентация ребрендинга РГВК «Дагестан».

На мероприятие приглашены более 150 гостей из различных сфер деятельности.

Позитивные изменения в сетке вещания телеканала требовали и внешнего преображения. При создании нового стиля были привлечены молодые, но уже известные в своей сфере дизайнеры и графические художники.

Отметим, что этапом преобразований телекомпании стал не только ребрендинг, но и обновление технической базы. Для реализации этой цели были привлечены специалисты федеральных каналов для разработки концепции технического перевооружения канала и обустройства студий.

РГВК «Дагестан» была создана в 2003 году и сегодня является ведущим телеканалом республики.

Главной целью работы телекомпании является своевременное освещение всех событий, происходящих в нашей республике.

РГВК «Дагестан» является единственным республиканским телеканалом с национальным вещанием. Еженедельно в эфире выходят программы на 6 языках народов Дагестана и ежемесячно на трёх.