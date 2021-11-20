В январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума состоится финал премии IT-проектов «Цифровые вершины 2021».

Премия учреждена в виде конкурса среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных структур, а также развитие социальных аспектов жизнедеятельности человека. Соучредителями премии являются ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Минцифры России.

Участниками конкурсного отбора могут стать физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации. Участие в мероприятии является бесплатным. Прием заявок организован по следующим номинациям:

— Лучшее ИТ-решение для школьного обучения;

— Лучшее ИТ-решение для высшего образования;

— Лучшее ИТ-решение для дополнительного образования;

— Лучшее ИТ-решение для здравоохранения;

— Лучшее ИТ-решение для транспорта;

— Лучшее ИТ-решение для комфортной и безопасной жизни;

— Лучшее ИТ-решение для умного города;

— Лучшее ИТ-решение для малого бизнеса;

— Лучший государственный сервис;

— Лучшее ИТ-решение для энергетики;

— Опора цифровизации.

Ознакомиться с положением о премии, а также подать заявку для участия можно на официальном сайте: https://digital-summit.ru/. Обращаем внимание, что прием заявок ведется до 23 декабря 2021 года.

Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые Вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнеров премии.

Контактное лицо для взаимодействия – Софья Еркушова, тел.: +7 (916) 926-19-30, адрес электронной почты: se@digital-summit.ru.

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