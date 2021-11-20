Разное

Состоится финал премии IT-проектов «Цифровые вершины 2021»

Оставить комментарий

В январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума состоится финал премии IT-проектов «Цифровые вершины 2021».
Премия учреждена в виде конкурса среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных структур, а также развитие социальных аспектов жизнедеятельности человека. Соучредителями премии являются ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Минцифры России.
Участниками конкурсного отбора могут стать физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации. Участие в мероприятии является бесплатным. Прием заявок организован по следующим номинациям:
—     Лучшее ИТ-решение для школьного обучения;
—     Лучшее ИТ-решение для высшего образования;
—     Лучшее ИТ-решение для дополнительного образования;
—     Лучшее ИТ-решение для здравоохранения;
—     Лучшее ИТ-решение для транспорта;
—     Лучшее ИТ-решение для комфортной и безопасной жизни;
—     Лучшее ИТ-решение для умного города;
—     Лучшее ИТ-решение для малого бизнеса;
—     Лучший государственный сервис;
—     Лучшее ИТ-решение для энергетики;
—     Опора цифровизации.
Ознакомиться с положением о премии, а также подать заявку для участия можно на официальном сайте: https://digital-summit.ru/. Обращаем внимание, что прием заявок ведется до 23 декабря 2021 года.
Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые Вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнеров премии.
Контактное лицо для взаимодействия – Софья Еркушова, тел.: +7 (916) 926-19-30, адрес электронной почты: se@digital-summit.ru.

Также читают:

Минздрав предупреждает
НехIс курар алчадархьас хьин алгъузуна кканде
Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста ...
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *