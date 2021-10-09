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Сошёл оползень между Куркаби и Аметеркмахи

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На 3 км республиканской дороги Цудахар-Акуша сошёл оползень между н.п. Куркаби и Аметеркмахи. Пострадавших нет. Заблокированных населённых пунктов нет. Имеется объездная дорога через республиканскую дорогу Леваши-Акуша.
Имеется отключение электроэнергии в 5 н.п.

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