На 3 км республиканской дороги Цудахар-Акуша сошёл оползень между н.п. Куркаби и Аметеркмахи. Пострадавших нет. Заблокированных населённых пунктов нет. Имеется объездная дорога через республиканскую дорогу Леваши-Акуша.
Имеется отключение электроэнергии в 5 н.п.
Сошёл оползень между Куркаби и Аметеркмахи
На 3 км республиканской дороги Цудахар-Акуша сошёл оползень между н.п. Куркаби и Аметеркмахи. Пострадавших нет. Заблокированных населённых пунктов нет. Имеется объездная дорога через республиканскую дорогу Леваши-Акуша.