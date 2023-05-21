Соня Магомедова: Фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул» стал для нас частичкой родного Дагестана

На проходящем сегодня в Измайловском парке культуры и отдыха фестивале в Москве, приуроченном к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, среди гостей, конечно же, очень много дагестанцев, постоянно проживающих в столице нашей страны. Педагогический работник Соня Магомедовна Магомедова поделилась своими впечатлениями от мероприятия.

«Мы пришли сюда всей семьей, более того, здесь сегодня несколько семей наших односельчан, долгие годы проживающих в столице нашей Родины. Конечно же, впечатления самые позитивные. Все так ярко, колоритно, наполнено нашей удивительной и неповторимой дагестанской теплотой, щедростью, и самобытностью. Хотелось бы поблагодарить организаторов мероприятия, в первую очередь Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации. Считаю, что подобных событий должно быть больше. Это важно и для того, чтобы как можно больше россиян узнавали о нашем солнечном Дагестане, его многовековой культуре, традициях и обычаях. Ну и, конечно же, нам, дагестанцам, живущим в Москве хочется как можно чаще через такие мероприятия чувствовать неразрывную связь со своей малой родиной».

Источник: Мирмол