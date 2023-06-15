Соглашение по развитию туризма подписали Глава Дагестана и Кавказ.РФ

Сегодня, 15 июня, на площадках ПМЭФ Республика Дагестан и АО «Кавказ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ скрепили подписями глава региона Сергей Меликов и генеральный директор акционерного общества Андрей Юмшанов.

Долгосрочное соглашение направлено на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе индустрии гостеприимства, создание новых туристских территорий и соответствующей инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона и реализацию совместных проектов.

Одной из задач в частности является – обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан, а также повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения отрасли. При этом во внимание будут взяты такие факты, как сохранение природной среды, уважение традиций, национальных, религиозных и иных особенностей жителей региона.

В основе соглашения – реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», госпрограмма РФ «Развитие туризма», Стратегия развития туризма в России на период до 2035 года.

Напомним, постановлением Правительства РФ в 2021 году на территориях Карабудахкентского, Каякентского, Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана создана туристско-рекреационная особая экономическая зона.

Сегодня здесь ведется активная работа над проектом создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер». Уже завершена инвентаризация земель и объектов инженерной инфраструктуры, определяются резиденты, готовые реализовать свои проекты согласно разработанному мастер-плану.

Концепцией предусматривается открытие более 12 тысяч мест размещения. Это гостиницы от трех до пяти звезд, санатории, спортивно-развлекательные комплексы, культурно-познавательные объекты, набережная протяженностью 6 км и яхтенная марина, 142 гектара зеленой зоны и 22 га пляжной. В результате планируется создать свыше 7 тысяч рабочих мест.

Частью большого курортного проекта станет Всероссийский детский центр «Дагестан». Он будет создаваться поэтапно и на первом этапе на площади 90 га сможет принимать не менее 1125 детей. Здесь, помимо спальных корпусов, спортивных объектов, объектов досуга и развлечения, большое внимание будет уделено созданию многофункциональных образовательно-развивающих комплексов. Размещение центра вблизи особой экономической зоны не только позволит сократить расходы на подводящую инфраструктуру, но и обеспечит детям возможность ежедневных познавательных экскурсий по историческим объектам древнего Дербента. В городе сейчас ведется масштабная работа по комплексному развитию: реконструируется улично-дорожная сеть, инженерная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. Уже сейчас созданы туристические маршруты и различные зоны пребывания горожан и туристов, проводится реконструкция очистных сооружений, строительство водовода и электрической подстанции. Строятся школы, садики, объекты культуры и спорта.