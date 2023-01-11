Снегопад в Махачкале: «Дагэнерго» спешит на помощь

Обильный снегопад прошёл в эти дни в Дагестане. В некоторых районах, в частности в Махачкале, также наблюдался резкий порывистый ветер, что вкупе привело к локальным авариям в системе электроснабжения.

Сотрудники «Дагэнерго» с момента наступления непогоды работают в усиленном режиме. Махачкала вновь полностью обеспечена электричеством, однако работы продолжаются.

Устранение неполадок усложняет также тем, что аварии случились на бесхозных энеогообъектах, недоступных энергетикам «Дагэнерго».

Вопросы электроснабжения обрабатываются по горячей линии: +7(8722)67-27-31, 67-21-53, 67-21-23.