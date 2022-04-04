Смелость на фоне хромакея

Зеленский не может заставить «союзников» помогать

Украинский президент ночью выгрузил очередное «обращение к народу». С целью демонстрации своей несгибаемой воли и храбрости Зеленский вновь использовал хромакей, чтобы показать украинскому народу, что он якобы всё ещё в Киеве, недалеко от своего рабочего места. Однако по видео прекрасно видно, что картинка сзади наложена. Да и само обращение выведено в таком низком качестве будто бы для того, чтобы специально скрыть огрехи использования зеленого экрана.

Впрочем, на этом смелость заканчивается. Зеленский во время обращения начал уже, по сути, проявлять агрессию к своим «союзникам» и своим же дипломатам. Причина – отсутствие у некоторых стран четкой позиции по Украине и России, отсутствие военной помощи Украине, отсутствие санкций против России. Так, под раздачу попали послы Украины, находящиеся в Грузии и Марокко – Зеленский заявил, что эти люди вернутся на Украину, поскольку якобы неэффективно выполняют свою работу: «При всем уважении: если нет поставок оружия, санкций и ограничений для российского бизнеса, то, пожалуйста, ищите другую работу».

Теперь вопрос – а причем здесь, собственно, украинские дипломаты? Нет, я, конечно, их не защищаю – мне их судьба абсолютно безразлична как минимум. Просто не могу уловить ни малейшей логики в поступках Зеленского. Наверное, потому, что этой логики нет. Дипломаты должны обладать даром гипноза? Потому что даже дар убеждения здесь не поможет. По Марокко вообще большие вопросы – какое им дело до Украины? А вот то, что даже условно «дружеская» по отношению к Украине Грузия решила никак Украине не помогать и никаких санкций по отношению к России не вводить – это уже показательно. Это уже прямо-таки «зрада» настоящая. Осталось только, чтобы прибалты отвернулись от Украины, и тогда колесо «зрады-ганьбы» замкнётся.

Если уж Зеленский даже бывших союзников не может заставить помогать, то это уже показатель. И дипломаты украинские тут ни при чем. Хоть со всех стран пусть он их отзовёт. Кстати, о всех странах. Тут руководство Турции тоже высказалось, что солдат своих отправлять на Украину не будет и что от газа российского отказаться не может – Зеленский тоже украинского дипломата из Турции отзовёт?

Кстати, еще немного фактов о Турции – Анкара не будет пропускать боевые корабли в Черное море через Босфор. Никакие – то есть американской флотилии в Черном море киевским властям ждать не стоит. Турция не будет отказываться от российского газа, потому что даже физически не может это сделать – он ей просто необходим. Но Турция готова быть посредником в переговорах между Западом и Россией. Наверное, это не то, чего ждал Зеленский от турецких «побратимов». Ну что ж, так бывает. Пусть забирает своих послов из Анкары или записывает гневные сообщения в адрес Эрдогана на фоне хромакея.

Даниил Безсонов