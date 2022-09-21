Слет детско-юношеской организации «Российское движение школьников» прошел в Махачкале

Сегодня, 21 сентября, заместитель Председателя НС РД Камил Давдиев принял участие в слёте общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).

По информации от организаторов в мероприятии приняло участие около 3000 участников — взрослых и детей, активистов детских организаций образовательных учреждений города их наставников и представителей некоммерческих общественных организаций. На торжественной линейке около 600 учащихся были приняты в ряды движения.

Камил Давдиев, выступая с напутственным словом перед школьниками столицы сказал:

«Старшее поколение помнит, что мы, в свое время были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Для многих из нас эти общественные организации открыли дверь в будущее. Многие стали видными общественно- политическими деятелями, многие внесли огромную лепту в развитие нашей республики, нашей страны. Уверен, что и среди вас, ребята, находятся те, кто покажет и проявит себя в будущем».