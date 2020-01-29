Общество

Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в Кизляре стабилизировалась

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Ситуация со вспышкой ОКИ в Кизляре обсуждалась в рамках рабочего совещания под руководством Владимира Васильева, которое прошло 28 января.

На совещании выступил мэр города Кизляр Александр Шувалов, который отметил, что новых поступлений с признаками инфекции не было. В ЦБ города остаются шестнадцать пациентов, одиннадцать из которых дети.

Артем Здунов подчеркнул, что городские власти выполняют не все условия в плане санитарной очистки города.

Владимир Васильев, подводя итог, предупредил, что в случае неисполнения предписаний контролирующих органов возможны прокурорские проверки.

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