Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в Кизляре стабилизировалась

Ситуация со вспышкой ОКИ в Кизляре обсуждалась в рамках рабочего совещания под руководством Владимира Васильева, которое прошло 28 января.

На совещании выступил мэр города Кизляр Александр Шувалов, который отметил, что новых поступлений с признаками инфекции не было. В ЦБ города остаются шестнадцать пациентов, одиннадцать из которых дети.

Артем Здунов подчеркнул, что городские власти выполняют не все условия в плане санитарной очистки города.

Владимир Васильев, подводя итог, предупредил, что в случае неисполнения предписаний контролирующих органов возможны прокурорские проверки.