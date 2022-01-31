Ситуация по коронавирусу в районе остаётся спокойной

Пандемия коронавируса, с которой человечество борется уже более двух лет, является крайне опасным вызовом для всего социума.

Статистика заболеваемости меняется: количество зараженных и умерших от коронавируса ежедневно увеличивается, о чем свидетельствует статистика санитарно-эпидемиологического состояния, которая ежедневно мониторится на различных мессенджерах.

Кроме того, в активную фазу вошло распространение вируса гриппа. В Агульском районе сложная ситуация по ОРВИ обострилась, болеют разновозрастные категории населения. Дети и взрослые проходят стационарное и амбулаторное лечение в центральной больнице Агульского района.

Относительно коронавируса ситуация обстоит менее остро. Активная вакцинация населения позволяет сдерживать инфицирование населения.

Тем не менее, сегодня инфекция наращивает темпы распространения во всех регионах РФ. Единственная эффективная стратегия борьбы в сложившейся ситуации – мониторинг обстановки и соблюдение строгого исполнения санитарно-гигиенических предписаний. Правила жизни без вируса известны с самого начала пандемии: дезинфекция рук, ношение масок и социальная дистанция. Соблюдайте данные предписания и будьте здоровы!

Алёна Магомедова