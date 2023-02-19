Сила России — в нашем единстве

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из основных задач современного образования, которая осуществляется в целях привития священного чувства любви к Родине.

Патриотизм — это не только одна из черт всестороннего становления личности, которая происходит из важнейших, нетленных ценностей, которые присущи всем сферам жизни общества и государства. Данная ценность является особо значимым духовным состоянием человека, которое определяет высший уровень развития мировоззрения личности и проявляется в ее активно-деятельной самореализации на благо Отечества. У учащихся общеобразовательных учреждений необходимо воспитывать чувство гордости за свое Отечество, за свою нацию, уважение к ее великим свершениям и героическому историческому прошлому.

Патриотизм – это не воспевание, он проявляется в поступках и в отношении человека к своей малой родине.

Важно, что патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до самосознания общегосударственного патриотического масштаба, до осознанной любви к своей Родине.

В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с историческими материалами, которые раскрывают традиции и историческую самобытность российской нации, героическую борьбу и подвиги. С этой целью во всех школах Росси проводится активная воспитательная работа. Не стали исключением и школы Агульского района. Здесь в течение всего учебного года проводится широкий комплекс воспитательно-просветительских мероприятий. В первую очередь они призваны сохранить преемственность поколений на основе исторической памяти, героических примеров из прошлого и настоящего нашего государства.

Февраль – месяц боевой славы. Именно во второй месяц года мы празднуем День защитника Отечества, День памяти россиян, исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества, годовщину Сталинградской битвы и День вывода Советских войск из Афганистана.

Эти даты живы в сердцах людей, ибо героизм и мужество Советского и Российского солдата не должны быть забыты.

В этих целях проводятся многочисленные акции.

Так, учащиеся школ муниципалитета приняли участие в тематических мероприятиях, посвященных героям специальной войсковой операции. В число этих мероприятий был включен просмотр документального фильма, который посвящен мужеству и отваге российских солдат.

Данная инициатива проводилась в рамках акции «Поддержим наших!».

Сегодня нам как никогда нужно поддерживать друг друга, особенно военнослужащих, потому как «Сила России – в нашем единстве!»

Акция «Поддержим наших!» включает в себя разноаспектные мероприятия, среди которых также и раздача символов Z. К реализации данных мероприятий были привлечены самые юные учащиеся.

Помимо этого, в рамках мероприятий была проведена благотворительная акция с целью поддержки российских военнослужащих. Эта акция в преддверии 23 февраля посвящена тем, кто сейчас находится на передовой. В рамках акции педагогические коллективы передали подарки для наших бойцов в зоне СВО. В первую очередь это продукты питания, тёплые вещи и другие предметы, которые станут приятным подарком для наших солдат. Свою лепту в это мероприятие внесли и школьники. Дети нарисовали открытки для наших солдат, а также написали письмо защитнику.

Некоторые письма были особенно трогательными. Вот одно из них: «Хотим сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Наверное, твоя служба очень нелегкая, но очень важная! Тебе приходится рисковать жизнью для того, чтобы мы могли мирно жить. Мы считаем, что ты очень храбрый и смелый! Благодаря тебе и твоим товарищам наша армия остается такой сильной, мощной и может защитить нас от любого врага».

Отрадно, что наше подрастающее поколение так тонко чувствует родную историю и тех, кто вершит ее.

Алёна Магомедова