Дагестанские школы перейдут на РЕД ОС

Российский разработчик программного обеспечения «РЕД СОФТ» и Министерство цифрового развития Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности направлены на продвижение отечественного программного обеспечения в регионе и поддержку органов государственной власти при переходе на импортонезависимый софт.

В рамках соглашения РЕД СОФТ предоставит образовательным организациям республики лицензии на операционную систему РЕД ОС. Школьники и преподаватели будут использовать продукт для учебных целей.

Внедрение российского программного обеспечения в учебные заведения является важной составляющей программы импортозамещения в республике.

«РЕД ОС обладает развитой экосистемой, которая способна закрыть потребности образовательных организаций. Наша операционная система совместима с необходимым для учебного процесса прикладным ПО, а также достаточно гибкая и удобная в использовании. Наша задача показать, что отечественный софт может стать привычным и понятным даже детям», – рассказал заместитель генерального директора РЕД СОФТ Рустам Рустамов.

«Минцифры Республики Дагестан взаимодействует с РЕД СОФТ по вопросам импортозамещения с 2019 года. Внедрение операционной системы РЕД ОС в школах позволит не только заменить иностранное ПО на отечественное в образовательных учреждениях, но и повысить их информационную безопасность», – прокомментировал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.