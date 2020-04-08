Школы Дагестана переходят на дистанционное обучение

Уроки проходят в установленное в расписании время. Республиканский Минобр готовил педагогов и школьников к онлайн-учебе последние несколько недель.

В образовательные учреждения поступили методические пособия и рекомендации. На данный момент работает «горячая линия», по которой учителя могут получить квалифицированную помощь.

Для организации дистанционной учебы в муниципальных образованиях Дагестанский институт развития образования организовал подготовку тьюторов из числа местных муниципальных служащих. Для детей-инвалидов был организован десятидневный курс лекций и мастер-классов.