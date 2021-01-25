Образование

Школы Агульского района получили рециркуляторы

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91 рециркулятор получили в общей сложности школы Агульского района. Это крайне необходимое в период пандемии коронавирусной инфекции обеззараживающее воздух медоборудование было выгружено МКУ «Райобрснаб» МО «Агульский район». Все поступившие рециркуляторы будут распределены между школами Агульского района.

Руководство района выражает благодарность министерству образования и науки РД, которое выделило финансовые средства на приобретение необходимое количество оборудования во все школы Агульского района, что делает пребывание в школах всех участников образовательного процесса более безопасным.

Источник: Пресс-служба администрации Агульского района

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