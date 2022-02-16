Общество

Школьница из города Каспийска вышла в полуфинал реалити-шоу «Защитники»

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Анастасия Арцова учится в одной из школ города Каспийска. Школьница приняла участие в героическом реалити-шоу «Защитники», организованном Министерством образования и науки Республики Дагестан, РДШ и «Юнармией». Анастасия Арцова смогла пройти в полуфинал конкурса. Здесь школьница в числе шестнадцати полуфиналистов должна будет пройти испытания на выживание на базе «Авангард», которая расположена в Московской области. В социальной сети ВКонтакте в официальных группах «Юнармия» и РДШ можно будет наблюдать за достижениями полуфиналистов героического реалити-шоу.

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