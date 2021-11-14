Школьники из Дагестана все чаще занимают места на конкурсах всероссийского уровня

Из международного детского центра «Артек», где проходил финал конкурса «Большая перемена», пришла очередная приятная новость — 7 наших школьников вышли в победители. Среди них и уже двукратный победитель — учащийся гимназии N 1 города Кизляра Багинат Ахмедовна.

Также в победители вышли Камила Магомедова и Ибрагим Насибов из Махачкалы, Хабиб Хабибов из Хасавюрта, Меседо Долгатова из Гоцатля, Абульфез Бабаев и Фатима Алекперова из Дербента.

Стоит отметить, что всего в финале приняли участие полторы тысячи юных школьников из разных регионов нашей страны.