Образование

Школьник из Дагестана стал призёром Всероссийской олимпиады школьников МГУ «Ломоносов»

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Ахмед Гимбатов учится в 11 классе Республиканского лицея-интерната для одарённых детей. Школьник ежегодно становится призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии.

В апреле состоялась Всероссийская олимпиада школьников МГУ «Ломоносов» по химии, на которой Ахмед Гимбатов с результатом 96 баллов получил диплом II степени. Данное мероприятие включено в перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки России, что позволит призеру Олимпиады без труда поступить в лучший вуз России.

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