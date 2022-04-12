Школьник из Дагестана стал призёром Всероссийской олимпиады школьников МГУ «Ломоносов»

Ахмед Гимбатов учится в 11 классе Республиканского лицея-интерната для одарённых детей. Школьник ежегодно становится призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии.

В апреле состоялась Всероссийская олимпиада школьников МГУ «Ломоносов» по химии, на которой Ахмед Гимбатов с результатом 96 баллов получил диплом II степени. Данное мероприятие включено в перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки России, что позволит призеру Олимпиады без труда поступить в лучший вуз России.