Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате

Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сообщил генерал-полковник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты героев можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.

Напомним, что последние два года памятная акция состоялась в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.

Шествие «Бессмертного полка» проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые акцию организовали 9 мая 2012-го в Томске местные журналисты.

В 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие «Бессмертного полка» собрало по всей России более десяти миллионов человек.