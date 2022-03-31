Политика

Шамиль Рамазанов: тема газификации актуальна для Кулинского района

Оставить комментарий

Глава Кулинского района Шамиль Рамазанов прокомментировал выступление Сергея Меликова перед парламентариями Дагестана с отчётом за 2021 год. Он отметил, что глава затронул все сферы и события: от спецоперации до экономики и реализации отдельных программ и проектов.

Шамиль Рамазанов выразил солидарность с главой республики в решении об оказании материальной помощи из фонда с участием бюджета республики.

Особый акцент руководитель муниципалитета сделал на проблеме газификации. Он отметил, что решение данной проблемы актуально для Кулинского района, как ни для какого другого.

Также читают:

Владельцы банкетных залов и ресторанов должны обес...
Глава Дагестана проводит заседание Оперштаба
Валентина Матвиенко заявила о необходимости дорабо...
В 2019 году Дагестан и Туркменистан будут соединен...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.