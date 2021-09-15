Шамиль Лахиялов поздравил школу Маркарова с 30-летием

Экс-футболист махачкалинских футбольных клубов «Анжи» и «Динамо», а ныне президент ФК «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов обратился с тёплыми словами поздравления к Республиканскому ДЮСШ. Он поделился воспоминаниями о том, как в далёком 1991 году пришёл в школу Маркарова впервые. Как профессионализм Владимира Котельникова позволил раскрыться его таланту. Он также отметил, что Школа сегодня изменилась в лучшую сторону, благодаря усилиям и грамотной работе Александра Маркарова. «Эти поля — лакомый кусочек, оазис футбола в городе», — поделился Лахилов.

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