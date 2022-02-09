Сезонные вирусы осложняют санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе

Ежедневный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в Агульском районе проводится в целях контроля ситуации с распространением коронавируса. Жители муниципалитета уже столкнулись с опасностью COVID-19 и его тяжёлыми последствиями. Этот фактор заставил граждан более внимательно подойти к своему здоровью и выполнению ограничительных мер. На сегодняшний день болеет много людей. Грипп, ОРВИ, коронавирусные инфекции имеют идентичные первичные проявления. Однако, если первые лечатся относительно легко, то COVID-19 не всегда поддаётся лечению и зачастую вызывает осложнения в организме и неприятные последствия. В этой связи основной рекомендацией специалистов остается вакцинация, как метод, который на практике доказал свою эффективность. Сохраняется необходимость соблюдения мер санитарной защиты. Это ношение СИЗ, дезинфекция и социальное дистанцирование. Эти «три кита» профилактики станут основой вашей безопасности и здоровья.

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