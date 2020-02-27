Нацпроекты в РД

Сергокалинский район участвует в республиканском проекте «Мой Дагестан-Мои дороги»

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В прошлом году отремонтировали дороги в Нижнемулебкинском и Миглакасимахинском сельском поселении и 3 улицы в селе Кансираги. На первый этап ушло 5 млн рублей.

Дороги будут ремонтировать в селах Кичигамри, Балтамахи, Маммаул и Новомугри. На это республиканский бюджет потратит 15 млн рублей. 1 % софинансирует муниципалитет. К ремонту дорог приступят после проверки документации.

«Мой Дагестан – мои дороги» — приоритетный проект, реализуемый в республике по инициативе Владимира Васильева. На финансирование внутрисельских дорог республика выделила 770 млн рублей.

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