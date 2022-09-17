Общество

Сергею Меликову провели экскурсию по Махачкале

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Даниял Шабанов — студент 1 курса ДГМУ, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» и в то же время автор экскурсионного маршрута по Махачкале, разработанного им к 100-летию Расула Гамзатова.

Он провел Сергею Меликову экскурсию по Махачкале: они прошлись по локациям с памятниками поэтам Дагестана, мемориалов, посетили Театр поэзии и Гимназию N 1 — кузницу героев. Также путь маршрута пролегал через Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой. Завершилась прогулка в Союзе писателей РД, где расположен рабочий кабинет Расула Гамзатова.

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