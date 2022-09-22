Сергей Шойгу досрочно присвоил комбату из Дагестана звание подполковника

Приказом министр обороны Российской Федерации Сергея Шойгу командиру батальона из Дагестана майору Руслану Мансурову в сентябре досрочно присвоили звание «Подполковник».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил и поздравил глава Хунзахского района Дагестана Нурмагомед Задиев. «Приказом Министра обороны России Сергея Шойгу комбату, майору Руслану Мансурову присвоено досрочное звание «Подполковник» за проявленные мужество и отвагу, умелое руководство подразделениями. От себя лично и от всего района поздравляю. Желаю успехов, мудрости и побед», — сказано в сообщении главы района.

Накануне дагестанские телеграм-каналы сообщали, что в ходе маневренных действий батальону Мансурову удалось занять несколько населённых пунктов и важных высот. Также в апреле Минобороны России сообщало, что в ходе боя, длившегося более четырех часов, личным составом под командованием майора Мансурова было уничтожено более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника.

Тогда на опубликованном видео командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин высоко оценил действия Мансурова и вручил ему Орден Мужества.