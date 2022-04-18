Сергей Меликов заявил об ожидающемся туристическом буме в Дагестане

Глава республики Сергей Меликов заявил в своём Телеграм об ожидающемся туристическом буме в Дагестане.

«В этом году нас ожидает, без преувеличения, настоящий туристический бум. И, конечно, это прекрасная возможность для развития дагестанской экономики в целом. Но не только.

В конечном счете, все мы должны осознавать ответственность перед жителями республики и нашими гостями за предоставление качественных и безопасных услуг», — значится в тексте сообщения.

Глава республики отмечает, что в туристической сфере сделано немало, но, по его мнению, темпы подготовки к туристическому сезону я по-прежнему остаются недостаточными. Презентация проектов не заменит кропотливой работы по созданию элементарных условий: санитарных зон, мест питания, оборудованию обзорных площадок и так далее. Недостатки должны будут устранены в течение недели.