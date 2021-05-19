Сергей Меликов заявил о важных социальных решениях

Глава республики провел заседание Оперштаба по противодействию распространению коронавируса. Ситуация, по словам Меликова, стабилизируется.

Среднесуточная цифра в регионе составляет 42 человека. Но тестирование не останавливается.

Сергей Меликов отметил необходимость продолжения тестирования, так как после праздников заболеваемость может возрасти. В целом, глава республики отметил, что во время праздников соблюдались меры безопасности и поблагодарил за это население и муфтият республики.

Глава республики подчеркнул, что этот год станет переломными в борьбе с коронавирусом при условии вакцинации. Пока Дагестан в этом отстает от других регионов страны и Северного Кавказа.

Меликов поручил проработать вопрос открытия банкетных залов, тем более что начинается сезон свадеб.

Кроме того, он объявил о том, что пособия для ветеранов будут увеличены в 10 раз и составят 20 000 рублей.

В республике создадут межведомственную рабочую группу по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений. С инициативой выступил руководитель Управления войск национальной гвардии Магомед Баачилов.

Вместе с тем в Махачкале построят современный центр дополнительного образования, а в Каспийске — детско-юношеский центр «Авангард».