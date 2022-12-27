Экономика

Сергей Меликов заявил о недопустимости бесконтрольной разработки недр и добычи полезных ископаемых недропользователями

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На координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике глава республики подчеркнул, что Дагестан – один из самых активно строящихся регионов, и вопросы добычи ископаемых очень актуальны: от качества и своевременности реализации показателей по стройкам зависит решение целого блока социальных задач, включая строительство социальных объектов, улучшение инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и др.

«Исполнение предпринимателями лицензионных соглашений по добыче общераспространенных полезных ископаемых, контроль за их деятельностью, устранение выявленных нарушений лицензионных требований должны контролироваться и профильными структурами, и главами муниципальных образований», — подчеркнул Сергей Меликов.

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