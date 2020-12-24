Сергей Меликов взялся за решение проблем с водой в Каспийске

Все, что будет строиться в Каспийске, должно будет иметь резервуары для воды. Сергей Меликов провел совещание по вопросу водоснабжения в Каспийске. Руководитель республики назвал недопустимой ситуацию, когда в 21 веке люди получают воду по часам.

Более того, каспийчане больше месяца вынуждены покупать воду или брать ее из цистерны. Из кранов идет желтая вода.

Город будут обеспечивать бесперебойным водоснабжением.

Меликов поручил выявить все нарушения и заменить изношенную систему.

Перед совещанием глава республики посетил объекты водоснабжения в Каспийске и Махачкале. Ситуация вокруг КОРа тоже не полностью соответсвует нормам.

Возле канала много незаконных строений, кроме того сюда попалают сточные воды, что недопустимо.

Меликов поручил разобраться и принять меры, чтобы жители получали чистую воду.