Сергей Меликов взял под контроль трагедию в 51-й махачкалинской школе

Пресс-служба главы республики прокомментировала трагический инцидент в махачкалинской школе.

В школе №51 города Махачкалы произошёл беспрецедентный случай – конфликт между одноклассниками закончился трагедией. Врио Главы РД Сергею Меликову оперативно доложено об инциденте. Руководитель региона выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сергей Меликов находится на связи с правоохранительными органами и требует тщательного расследования.

По поручению руководителя региона Министерством образования и науки РД также создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.