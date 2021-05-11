Сергей Меликов выразил соболезнования семьям погибших и Президенту Татарстана по поводу трагедии в одной из школ города Казани

Глава Дагестана Сергей Меликов на своей официальной странице в сети инстаграм @melikov_s.a выразил соболезнования семьям погибших и Президенту Татарстана по поводу трагедии в одной из школ города Казани. «Сегодня трагедия в Казани коснулась не только казанцев, но и всех нас. От имени дагестанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы разделяем вашу боль и скорбь о безвременно ушедших. Скорейшего выздоровления и силы духа пострадавшим», — сказал Меликов.

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