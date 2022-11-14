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Сергей Меликов выразил слова соболезнования родным и близким Ильмана Алипулатова

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«Ушёл из жизни Ильман Субханович Алипулатов – талантливый журналист, общественный деятель, депутат Народного Собрания республики. Своей главной задачей в любом статусе он считал служение интересам дагестанцев.

Ильмана Субхановича все называют принципиальным и справедливым человеком, который искренне любил Дагестан и старался принести пользу родной республике.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильмана Субхановича. Желаю сил и терпения пережить эту невосполнимую утрату», — сказал Глава Дагестана.

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