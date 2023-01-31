Сергей Меликов встретился в Москве с руководителем Росавиации Александром Нерадько

Сегодня в Москве прошла встреча главы Дагестана Сергея Меликова и руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Обсуждали реконструкцию махачкалинского аэропорта, расширение международных перевозок и субсидирование региональных авиаперевозок.

Сергей Меликов представил проект развития воздушной гавани Махачкалы. «Дагестан стал желанным местом для отдыха тысяч людей из разных уголков России. Мы продолжаем бить рекорды – в 2022 году впервые в своей истории наш аэропорт принял 2,5 млн пассажиров.

Второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» начнется уже в этом году.

На эти цели, согласно распоряжению Правительства РФ, предусмотрены средства в размере более чем 13 млрд рублей. Таким образом, в течение 3 лет будет возведена новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать широкофюзеляжные самолеты. Также будет осуществлена реконструкция перрона и других объектов аэродромной инфраструктуры. В планах – строительство нового терминала внутренних линий. Завершить работы планируется в 2025 году.

Руководитель Росавиации выразил готовность оказать необходимое содействие по реализации проекта модернизации аэропорта столицы Дагестана.

Обсуждая тему развития аэропорта Махачкалы, стороны также затронули вопрос установления границы 7-й подзоны приаэродромной территории.

В ходе встречи обсудили и реализацию программы субсидирования авиаперевозок из и в Махачкалу. В настоящее время из столицы республики осуществляются полеты по 12 субсидированным маршрутам. Глава республики отметил, что со стороны жителей региона и авиакомпаний имеется заинтересованность в увеличении количества таких рейсов.

Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие авиаперевозок из Республики Дагестан.