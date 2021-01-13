Это третья встреча с начала работы Меликова на посту Главы. Накануне Дня печати Сергей Меликов встретился с журналистами республиканских и федеральных СМИ. Он наметил главные задачи власти и общества на новый год и ответил на вопросы журналистов.

В начале встречи Меликов поздравил журналистов с профессиональным праздником.Глава республики отметил, что происходящее в информационном поле влияет на принятие знаковых решений.

Меликов назвал СМИ важнейшим социальным институтом, который не просто отражает происходящее в обществе, но и помогает власти получать сигналы от общества и быстро на них реагировать.

Меликов отметил, что СМИ сыграли большую роль в борьбе с пандемией.

Благодаря объективному информированию люди соблюдали правила безопасности и не поддавались панике.

Сегодня роль СМИ будет значима в информировании о пользе вакцинации.

Врио Главы подчеркнул, что СМИ помогают и в выполнении национальных проектов.

Меликов назвал еще две важные темы: 75-летие Победы и 100-летие ДАССР. Юбилею образования республики будет посвящен весь следующий год.

В завершение встречи Меликов ответил на вопросы журналистов на злободневны темы.