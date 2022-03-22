Сергей Меликов встретился с замруководителя Казначейства РФ

В связи с официальным представлением нового руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан в республику прибыл заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев. 22 марта с представителем федерального ведомства встретился Сергей Меликов. В рамках встречи были обозначены стоящие перед региональным ведомством задачи, основная из которых — это исполнение бюджета на высоком уровне. «Я надеюсь, что мы в ближайшее время уже получим хорошие результаты совместной работы, которые помогут нам конструктивно развивать республику», — подчеркнул Сергей Меликов. Кроме того, руководитель субъекта выразил уверенность, что Абдулпатах Амирханов продолжит участвовать в реализации амбициозных задач, которые поставлены перед республикой, но уже в новом статусе. В свою очередь Эли Исаев сообщил о том, что кандидатура Абдулпатаха Амирханова получила поддержку у руководства Министерства финансов России и Федерального казначейства и согласована со всеми соответствующими службами. Новый руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан приступит к работе уже с 22 марта.

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